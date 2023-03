Apple Fitness+ festeggia la Festa della Donna con la musica di Miley Cyrus e Mariah Carey

In occasione dell’International Women’s Day dell’8 Marzo e per celebrare il Women’s History Month, il servizio Apple Fitness+ lancerà una nuova serie di contenuti a tema.

Si parte con un nuovo episodio della serie “Passeggiamo” in compagnia della giornalista Christiane Amanpour che è disponibile da oggi 6 Marzo e che accompagnerà gli ascoltatori in una passeggiata a Londra raccontando gli aneddoti principali e più significativi della sua vita. Amanpour è una giornalista di spicco della CNN ed è conosciuta per i suoi reportage nelle zone di guerra, ma anche per aver raccontato i disastri naturali e le rivoluzioni culturali in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i nuovi allenamenti, invece, la serie “Arista in Primo Piano” si arricchisce da oggi con i nuovi allenamenti in compagnia di Miley Cyrus che si appresta a lanciare il suo nuovo album, ma anche Shania Twain e Mariah Carey.

Dei nuovi allenamenti verranno proposti tutti i lunedì per tutto il mese di marzo e spazieranno tra danza, HIIT, tapis roulant ed altro. Nella sezione “Artista in Primo Piano” trovano spazio anche gli allenamenti con la musica di Beyoncé, Calvin Harris, Katy Perry, i Rolling Stones, i BTS ed altri.

Ad inizio 2023, Fitness+ si è espanso con il kickboxing e la meditazione per dormire.