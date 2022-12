Apple come sempre in prima fila per il World AIDS Day con la linea (RED)

Quando si pensa alla lotta all'AIDS, il primo brand che ci viene in mente è Apple - e non a caso. I dispositivi e accessori della linea Product (RED) di Cupertino sono tra i più ricercati dai collezionisti, ma dietro a una scocca e a uno sfondo rosso si nasconde un mondo di iniziative benefiche.

Anche per il World AIDS Day 2022, Apple rilancia la sua partnership con (RED) tingendo per le feste i suoi prodotti di punta, dagli iPhone agli headset Beats, passando per gli Apple Watch. Ciò che molti forse non sanno è che ormai dal 2006 questa linea garantisce introiti per il fondo globale per la lotta all'AIDS. Nell'arco di questi sedici anni, sono stati raccolti e impiegati circa 250 milioni di dollari per garantire cure e supporto a oltre 11 milioni di persone, più di 197 milioni di test per l'HIV distribuiti nell'Africa Subsahariana e prevenzione alla trasmissione verticale per oltre 5 milioni di madri.

Traguardi enormi, ai quali si aggiunge una quota di fondi utilizzata negli ultimi due anni nella mitigazione dell'impatto del COVID-19 nelle medesime comunità.

Per dare il proprio contributo a questa iniziativa, tra i dispositivi Product (RED) presenti in catalogo ci saranno iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE e Apple Watch 8. A questi si aggiunge una mole di accessori che spaziano dalle cover MagSafe per iPhone 14 ai cinturini per Apple Watch, ma si potrà dare il proprio contributo anche con una fra le diverse Watch Face disponibili.