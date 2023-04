L'antica Roma tra classico e contemporaneo: al via la mostra Vita Dulcis

Dopo avervi parlato delle mostre imperdibili del 2023 in Italia, scopriamo oggi un'altra esposizione che farà la felicità di tutti gli amanti della storia e non solo. Stiamo parlando di Vita Dulcis - Paura e Desiderio nell'Impero Romano, esibizione che strizza tanto l'occhio all'arte contemporanea quanto alla storia romana antica.

La mostra si terrà al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 27 agosto 2023, ed è partita il 22 aprile scorso. A curare Vita Dulcis sono Stéphane Verger, Direttore del Museo Nazionale Romano (uno degli enti organizzatori dell'esposizione) e Francesco Vezzoli, insieme all'Azienda Speciale PalaExpo. L'esposizione si propone come un ponte tra arte contemporanea e classica, mediante la pratica artistica di Francesco Vezzoli, mirata a mescolare la solennità del mondo classico alla cultura pop.



L'obiettivo di Vita Dulcis, dunque, è quello di creare una nuova narrativa sull'antichità classica, con un percorso espositivo che non presenta la freddezza e la lontananza tipiche di mostre proposte museali e che vuole restituire allo spettatore l'intensità e la passione autentica che i reperti antichi possono ancora suscitare.



Per questo, le opere di Vezzoli incorporano elementi di arte antica e contemporanea, passando anche per il cinema. In particolare, l'artista ha voluto celebrare la Settima Arte come medium privilegiato per l’interpretazione della realtà e come riferimento emotivo e narrativo più potente nel dibattito contemporaneo sull'Antico: non è un caso che una delle opere più note di Vezzoli sia proprio il cortometraggio intitolato "Trailer for a Remake of Gore Vidal’s Caligula", presentato nel 2005 alla Biennale di Venezia.



L'intera mostra è dunque un mosaico di opere antiche e contemporanee, di reperti classici inediti e di capolavori del cinema mondiale, a partire dalle pellicole del genere peplum, che più si ispira all'antica Roma. Un evento imperdibile tanto per gli appassionati della storia dell'arte antica quanto per chi ama l'arte contemporanea!