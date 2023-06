L'Antica Pizzeria da Michele arriva nel banco freezer: venderà una pizza surgelata

Sappiamo quanto l'argomento pizza possa essere divisivo, trattandosi di uno dei piatti più iconici della nostra tradizione. Se da una parte c'è ancora chi cerca di capire se è meglio il forno elettrico o a legna, c'è chi non si fa - evidentemente - alcun problema a osare ancora di più.

Stiamo parlando de L'Antica Pizzeria da Michele: dopo il boom che l'ha portata a espandersi a macchia d'olio, arrivando alla bellezza di 17 sedi in Italia e altre 21 nel resto del mondo, l'attività storica di Forcella ha deciso di conquistare anche i nostri congelatori con la sua prima pizza surgelata.

La proposta de L'Antica Pizzeria da Michele sarà prodotta in collaborazione con Roncadin, leader nel settore che ha studiato una formula speciale per rendere la margherita della tradizione buona anche da surgelata, ma non si tratta solo di un'operazione commerciale: "Dal periodo della pandemia ci siamo a lungo interrogati su come rendere ‘eterna’ la nostra pizza, un prodotto che ha superato il tempo, le generazioni e che, dal nostro avo Michele a noi, è rimasta una certezza della famiglia Condurro – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Da questo pensiero è nata l’idea del prodotto frozen, ma non uno qualsiasi, la nostra pizza, di cui garantiamo la migliore qualità possibile rispetto al tipo di supporto".

Un azzardo? Forse, ma la curiosità sarà sicuramente tanta, soprattutto conoscendo la qualità del prodotto originale, sul quale l'azienda pare abbia lavorato per tre anni, perfezionandone la ricetta per questo scopo. La pizza surgelata de L'Antica Pizzeria da Michele arriverà nei banchi frigo dei principali supermercati, pronta da mangiare direttamente nel suo cartone, che tra i vari elementi grafici celebra anche il suo primo posto 2022 come migliore catena di pizzerie del mondo, conferita da 50 Top Pizza che, ricordiamo, nel mese di maggio ha iniziato a conferire i premi del nuovo anno premiando le migliori pizzerie d'Europa del 2023.