Annunciati i vincitori dei James Dyson Awards 2023

A qualche settimana dall’annuncio dei finalisti dei James Dyson Awards 2023, Dyson ha comunicato i vincitori del prestigioso premio di design a livello globale che premiano attualità, medicina e sostenibilità.

Il vincitore umanitario è stato The Life Charlot, inventato da Piotr Tłuszcz, un’ambulanza con rimorchio fuoristrada per il traino che è stata utilizzata dal personale medico in Ucraina durante i difficili mesi della guerra scaturita a seguito dell’attacco da parte della Russia.

"Quest'anno il James Dyson Award assegna un premio umanitario speciale a Piotr, che ha ideato un modo ingegnoso per recuperare persone ferite da terreni difficili. Il Life Chariot può essere trainato da qualsiasi cosa, consentendo ai medici di svolgere il loro lavoro di salvataggio con le risorse a disposizione. È anche fantastico vedere come il suo processo di progettazione iterativa continui a rispondere al feedback di chi lo utilizza sul campo“ ha affermato Sir James Dyson, Founder e Ingegnere Capo Dyson.

Il vincitore internazionale è invece The Golden Capsule, inventata da Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin e Yuan Bai, i primi vincitori mondiali della Corea che hanno proposto un dispositivo intravenoso che non richiede l’uso delle mani e può essere utilizzato anche nelle zone colpite da calamità naturali.

"Il team ha identificato i limiti dei metodi di iniezione endovenosa esistenti, che si basano sulla gravità e sull'elettricità, nelle zone disastrate. La Golden Capsule offre una soluzione molto più pratica e che non richiede l'uso delle mani, utilizzando una sacca pressurizzata che può essere posizionata ovunque, ad esempio legata al fianco del paziente. Questa si sgonfia lentamente, pressurizzando la flebo nel paziente e lasciando i medici liberi di svolgere altre attività salvavita" ha affermato Sir James Dyson, Founder e Ingegnere Capo Dyson.

Infine, il vincitore per la sostenibilità è stato E-COATING, inventato da Hoi Fung Ronaldo Chan e Can Jovial Xiao, vale a dire un rivestimento murale esterno sostenibile con un elevato effetto refrigerante che riduce i costi ambientali dell’aria condizionata. "Ronaldo e Jovial hanno ideato un modo intelligente per trasformare i rifiuti in qualcosa di molto più prezioso. E-COATING utilizza vetro riciclato per creare un rivestimento da applicare alle pareti esterne. Questo riflette i raggi solari e consente di risparmiare una parte sostanziale dell'elettricità necessaria per raffreddare l'edificio. È una soluzione duplice che fa bene all'ambiente e fa risparmiare denaro” ha affermato Sir James Dyson, Founder e Chief Engineer di Dyson.