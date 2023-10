Annunciati i James Dyson Award: ecco le 20 migliori invenzioni del mondo

Sono passate poche settimane dall’annuncio dei James Dyson Award 2023 e la giuria composta da 14 ingegneri Dyson provenienti da tutto il mondo ha selezionato i 20 progetti finalisti dell’edizione 2023, provenienti da tutto il mondo.

Prende di fatto oggi quindi il via alla fase finale che porterà alla scelta da parte di Sir James Dyson sei vincitori a livello mondiale, con relativo premio da 34mila Euro.

Per la Turchia è stato selezionato il progetto ForestGuard 2.0, una risposta agli incendi che hanno dilaniato il paese dal 2021. Utilizzando i sensori satellitari per allertare le autorità al primo potenziale incendio, l’invenzione vuole ridurre il rischio negli anni futuri.

Da Singapore invece arriva l’inventore E Ian Siew che in collaborazione con i consulenti del National University Hospital di Singapore ha creato un dispositivo simile ad un gilet per la riabilitazione post-operatoria che migliora il supporto per la fusione dell’osso dello sterno dopo gli interventi.

Alexander Burton dall’Australia ha invece proposto REVR, con cui mira a ridurre la Carbon Footprint dell’industria dei trasporti. Dalle Filippine il giovane imprenditore Jeremy De Leon ha proposto Make-roscope, un portachiavi che trasforma uno smartphone o un tablet in un microscopio.

Non c’è l’Italia nella lista dei 20 candidati, ed i vincitori globali del concorso saranno annunciati il prossimo 15 novembre 2023.