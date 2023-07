Anni in fondo al mare e funziona ancora: l'assurda storia di questo Rolex

Che Rolex sia ancora Re indiscusso tra i brand più importanti dell'orologeria svizzera è un dato di fatto e il motivo non è da ricercare solo ed esclusivamente nello stile e nel nome che si è costruito nel mondo, tra appassionati e non.

Non che si tratti di uno scoop, ma in questi giorni ad alimentare il discorso sugli orologi di lusso è stato un particolare ritrovamento in fondo al mare.

Siamo in Australia, per l'esattezza a Noosa, Queensland, dove Matt Cuddihy, surfista e ranger della zona era intento a fare un po' di snorkeling. Durante la sua attività, l'uomo è riuscito a trovare, sommerso nel fondale della splendida Sunshine Coast, un Rolex Submariner vecchio di oltre 50 anni e rimasto sott'acqua per oltre 4.

Come potrete osservare nel video postato su Instagram dallo stesso Cuddihy, il Rolex è ancora in perfetto stato funzionale, nonostante esteticamente sia ormai praticamente inindossabile.

La parte più interessante della storia non è questa, però, dato che il ranger è stato in grado di trovare anche il legittimo proprietario di questo pezzo di storia. L'uomo, Ric, ha portato al polso quest'orologio per quasi 48 anni, prima di perderlo mentre faceva surf. Per ritrovarlo, Cuddihy si è servito dell'incisione presente sul fondo dell'orologio, che recitava "Regalato nel 1971". Infatti, il suo proprietario, un sessantanovenne del posto, lo aveva ricevuto in regalo da suo padre nel 1971 per i risultati conseguiti nella vela.

Insomma, una storia a lieto fine.