Annalisa, stasera 4 Novembre il concerto evento al Forum di Assago (Milano)

È in programma stasera, 4 Novembre 2023 al Forum di Assago di Milano, l’attesissimo concerto-evento di Annalisa. La cantante di Savona replicherà l’appuntamento il prossimo 10 Aprile 2024, ma nel frattempo è concentratissima sul concerto di stasera.

Un concerto che arriva al culmine di un anno da incorniciare per la cantante, che in carriera ha ottenuto 1 disco di Platino, 21 milioni di streaming su Spotify, oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 300 mila utilizzi del suono su TikTok con oltre 316 milioni di visualizzazioni. Con la sua “Bellissima” uscita a Settembre è ancora stabilmente in classifica delle canzoni più ascoltate in radio, senza dimenticare “Mon Amour” che è ancora virale.

Intervistata da Il Giorno, Annalisa ha raccontato che “aspettavo questo momento da 13 anni”, e promette ai partecipanti di trasformare il Forum di Assago in un gigantesco club dove si canterà e ballerà.

Non è chiaro se nel futuro ci sia la partecipazione a Sanremo 2024, ed a riguardo la cantante ha risposto con un “deciderà Amadeus”.

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita su Fansale di Ticketone ma c’è anche una disponibilità limitata per il parterre. Come sempre, sconsigliamo di affidarvi a piattaforme secondarie ma di procedere l’acquisto solo su quelle ufficiali.