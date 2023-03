La prima opera 'pubblica' di Anish Kapoor è una tappa obbligata a New York

Tra i nomi che più spiccano nel mondo dell'arte contemporanea, sicuramente quello dell'architetto e scultore anglo-indiano Anish Kapoor è uno dei più noti presso il grande pubblico. Negli ultimi giorni, la fama dell'artista-star è ulteriormente aumentata grazie all'inaugurazione della sua prima opera d'arte "pubblica" e aperta a tutti.

L'opera, che per ora non ha un nome ufficiale, è posiziata al 56 di Leonard Street, a New York, alla base di un grattacielo progettato dallo studio di architetti (e archistar) Herzog & De Meuron. Insomma, Leonard Street è rapidamente diventata una tappa obbligata per chiunque visiti la Grande Mela e sia appassionato di arte e architettura contemporanea, che così potrà dare un'occhiata ad un paio di opere mozzafiato senza dover pagare i costosi biglietti di musei come il MoMA o il Solomon R. Guggenheim Museum.



La scultura è lunga 48 metri, alta 5 e pesante 40 tonnellate, ed è collocata nel quartiere di Tribeca, nella zona di Lower Manhattan, ad un passo dal Financial District, dalla New York City Hall e, soprattutto, dall'entrata del camminamento pedonale sul Ponte di Brooklyn: la posizione strategica rende dunque l'opera un crocevia quasi obbligato per molti dei turisti che esplorano Manhattan di giorno in giorno.



L'idea alla base della scultura, rivelata il 31 gennaio scorso e che somiglia ad altre opere non permanenti dello stesso Kapoor, è quella di creare un insieme "interattivo" con il palazzo di Herzog & De Meuron: per questo, la "pietra" di Kapoor sembra essere quesi "incastrata" tra le fondamenta e il primo piano dell'edificio, appena al di sotto delle finestre di uno degli appartamenti che fanno parte del complesso.

Secondo l'artista, la sua scultura crea una "interazione senza precedenti tra arte e architettura", poiché la vicinanza al grattacielo le infonderebbe un senso di naturalezza e di "movimento". Kapoor ha poi spiegato che "New York può sembrare frenetica, veloce e dura, con la sua architettura imponente, il cemento e il rumore. Il mio lavoro, al 56 di Leonard Street, propone una forma di pensiero fatta di acciaio inossidabile che, però, è anche morbida ed eterea. Gli specchi ci portano a fermarci, a farci assorbire ed a farci trascinare via in un modo che distrugge il tempo, quasi facendolo fermare".