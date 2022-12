Animali domestici sempre più integrati nella famiglia, costi quel che costi

Samsung ha pubblicato il 2022 Pet Living Study, lo studio sulla vita degli animali domestici che ogni giorno tengono compagnia a milioni di persone in tutto il mondo.

Dalla ricerca emerge che l’incremento della presenza di animali da compagnia nelle case d’Europa sta ridefinendo le scelte in fatto di tecnologia e modo di vivere la casa.

Oltre la metà delle persone coinvolte nel sondaggio infatti ritengono che la tecnologia possa aumentare il benessere dei propri animali domestici: in Italia lo pensa il 62% del campione. Tuttavia, emerge anche che le persone si stanno abituando sempre più ai prodotti hi tech per gli animali domestici in quanto li mantengono più attivi, migliorano la loro salute e riducono l’ansia da separazione. Il 52% degli intervistati ritiene che i dispositivi o elettrodomestici presenti nelle case dovrebbero quindi essere dotati di default della tecnologia pet friendly.

Per il 63% degli intervistati gli animali da compagnia sono considerati dei veri e propri membri della famiglia, al pari di figli. Il 47% di coloro che hanno partecipato allo studio ha ammesso di aver modificato la propria abitazione per adattarla ai propri animali, mentre il 32% ha confermato che l’avere un animale ha condizionato la sua scelta in fase di acquisto di un nuovo elettrodomestico. Il 30% ha affermato che la presenza di un animale da compagnia ha influenzato la scelta del proprio device tecnologico personale.

Nonostante un Natale all’insegna dell’inflazione ed un caro vita record, però, il 59% degli intervistati non ha alcuna intenzione di tagliare la spesa. Il 61% si è detto pronto ad altri sacrifici, mentre il 40% sarebbe disposto anche a rinunciare alle uscite con gli amici pur di non lasciarli soli.