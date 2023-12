Animal Flow: la pratica freestyle ispirata alla postura degli animali

Nel vasto mondo del fitness, una pratica emergente sta catturando l'attenzione: l'Animal Flow. Questa disciplina innovativa fonde movimenti fluidi ispirati alle posture degli animali con la libertà della pratica freestyle.

Dalle pantere alle scimmie, la pratica freestyle offre un'esperienza dinamica che libera il corpo da prefissati schemi statici. La sua bellezza risiede proprio nelle possibilità di esplorare e adattare, permettendo a chiunque di personalizzare la propria esperienza di fitness.

Ogni movimento richiama la forza e l'agilità degli animali, questa metodologia unica potrebbe trasformare l'approccio al fitness, dando vita a movimenti di bellezza e libertà, un'esplorazione dell'Io interiore, oltre che fisica.

Il principio di ogni esercizio è quello di copiare i movimenti del mondo animale, e ce ne sono molti. Basti pensare a paragoni come "arrampicarsi come una scimmia" o "saltare come una rana": ciò che a prima vista sembrerebbe buffo è in realtà un duro allenamento con il peso del proprio corpo.

Gli Animal Flow appartengono agli esercizi funzionali, eseguiti sfruttando il proprio peso corporeo e allenando innanzitutto la forza.

Con l'esercizio, questo si tradurrà in una postura più eretta e in una migliore immagine generale del corpo. Inoltre, si tenderà a rafforzare la mobilità.

L'attrezzatura necessaria per l'allenamento? In linea di massima, per l'allenamento non serve nulla, se non il proprio corpo: in pratica, si ha sempre con sé lo strumento di allenamento più importante.