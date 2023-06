Angry Birds Mystery Island in arrivo su Prime Video: nel cast anche Dominic Monaghan

Prime Video e Amazon Kids+ hanno annunciato la nuova serie animata nell'universo di Angry Birds: lo show Angry Birds Mistery Island si prospetta ricco di azione e una buona dose di mistero!

Dopo la serie Netflix ispirata al famoso videogame, Angry Birds sbarca su Amazon: la nuova serie TV animata sarà divisa in 24 episodi e presenterà nei nuovi personaggi le cui voci vantano un cast stellatissimo. Con Harvey Guillén, Kate Micucci, Dominic Monaghan e Nasim Pedrad, Angry Birds Mistery Island segue le vicende di Mia, Rosie, Buddy e il maialino Hamylton: i tre cuccioli e il maialino ricevono in regalo una vacanza sull'isola completamente pagata (e completamente non richiesta), ma vengono erroneamente catapultati su un'isola inesplorata. Costretti a esplorare i luoghi esotici e i loro fenomeni inspiegabili, senza adulti in giro, il gruppo apprende rapidamente che, per sopravvivere e tornare a casa, dovranno svelare insieme i misteri dell'isola:"Lavorare con una squadra e un cast da sogno è stato il momento clou della mia carriera. Insieme, stiamo costruendo una serie piena di commedia, cuore e mistero degno di baldoria, piena di momenti di risate a crepapelle", ha detto lo showrunner Eric Rogers.

Amati da grandi e piccini, gli uccelli più arrabbiati del mondo dei videogame sono i protagonisti dell'omonimo film che vede nel cast anche Nicki Minaj! Ma quando uscirà la nuova serie animata Prime Video? Non c'è ancora una data, ma rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su Angry Birds Mistery Island!