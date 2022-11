Un angolo di paradiso (agricolo) in Versilia: come dormire immersi nella natura

La parola "paradiso" è probabilmente una delle più inflazionate di sempre, può essere usata per definire una torta così come un luogo da sogno, non sempre però la realtà dei fatti corrisponde alle nostre idee. A pochi chilometri da Forte dei Marmi però abbiamo scoperto un autentico paradiso: un Paradis Agricole.

Sulla carta l'Hotel Paradis (qui il sito ufficiale dell'Hotel Paradis Pietrasanta) è un "boutique hotel", ovvero una struttura piccola e indipendente ma curata in ogni dettaglio, sempre attenta alle esigenze dei suoi ospiti. Il cuore dell'impresa si trova proprio nella città di Pietrasanta, noi però abbiamo soggiornato all'interno dell'eco-azienda Paradis Agricole, situata a circa un chilometro di distanza dal centro città. Qui frutta e verdura sono coltivate in agricoltura biologica dal team di agricoltori della struttura su un'area che si estende su 7 ettari.



È dunque possibile soggiornare in mezzo alla natura e agli alberi, con la struttura principale che ospita non solo sale da pranzo, da relax e un angolo bar, anche 9 camere per gli ospiti più ulteriori 2 situate in una dépendance - che è possibile anche prenotare come casa intera, con 2 camere con letto matrimoniale, un soggiorno e una cucina attrezzata. Il Paradis Agricole mette al servizio dei suoi ospiti anche una piscina riscaldata che è possibile utilizzare praticamente tutto l'anno, sempre che il meteo lo permetta.



Il Paradis Agricole è infatti aperto sempre, negli ultimi mesi dell'anno solo nei fine settimana, da gennaio invece è possibile prenotare tutti i giorni della settimana, per maggiori dettagli però vi consigliamo di consultare il calendario online delle prenotazioni. Il Paradis Agricole si può raggiungere dal centro di Pietrasanta a piedi, in navetta, in auto o con la bici elettrica messa a disposizione dall'Hotel Paradis. Un vero angolo di paradiso per ricaricare le proprie energie...