Angelina Mango, al via stasera il tour nei club: la possibile scaletta

Prenderà il via stasera, 12 Ottobre 2023, dal Duel Club di Pozzuoli il primo tour nei club di Angelina Mango. La cantautrice di Maratea, classe 2001, arrivata seconda ad Amici di Maria De Filippi 2023 dove ha trionfato nella categoria canto, è uno degli astri nascenti della musica cantautoriale italiana.

Il tour, per cui i biglietti sono subito andati sold out come certificato anche da Ticketone, toccherà i principali club del nostro paese: il 14 Ottobre sarà la volta del Demode’ Club di Modugno, mentre il 16 Ottobre arriverà a Largo Venue di Roma, il 18 Ottobre al Viper Theatre di Firenze, il 19 Ottobre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 21 Ottobre al Locomotiv Club di Bologna per cui l’ingresso sarà riservato esclusivamente ai soci AICS. A chiudere ci sarà la data del 23 Ottobre ai Magazzini Generali di Milano ed il 26 Ottobre al New Age Club di Roncade.

Sulla scaletta ci sono poche indicazioni: Angelina Mango nel 2020 ha pubblicato il suo primo album “Monolocale”, ma nel corso degli scorsi mesi è stata molto attiva con vari singoli ed EP, tra cui Walkman (realizzato con la coproduzione di Tiziano Ferro), Rituali, Ci Pensiamo Domani, Voglia di Vivere e Che t’o dico a fa’ uscito qualche giorno fa. Praticamente certa la loro presenza nella scaletta.