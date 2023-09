Andy Warhol arriva a Mantova: parte la mostra Warhol's World, con tante fotografie inedite

Se avete dato un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alle mostre da vedere a settembre 2023 in Italia, sarete sicuramente rimasti colpiti scoprendo che le opere di Andy Warhol sono tornate nel Bel Paese con una mostra allestita a Mantova. Warhol's World, infatti, ha aperto i battenti il 3 settembre.

La mostra, curata da Massimo Pirotti e Sergio Zanichelli e patrocinata dal Comune di Mantova, si terrà fino al 28 settembre 2023 presso la Galleria MAD - Mantova Arte e Design. L'esposizione è chiusa il lunedì, mentre i suoi orari sono i seguenti:

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 15:30 alle 19:00

Mercoledì: dalle 9:00 alle 12:30

Sabato e Domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00

Più informazioni su orari di accesso e biglietti sono reperibili sulla pagina Facebook della Galleria MAD di Mantova.

La mostra vuole indagare l'estetica di Andy Warhol e la sua filosofia di vita, dedita all'unione tra cultura popolare e "alta" tramite l'arte. Tra le opere esposte, oltre alle icone che hanno reso famoso l'artista a livello globale, troviamo anche alcune fotografie inedite di Warhol nella sua Factory, risalenti agli anni Sessanta, nonché del viaggio a Roma dell'artista, datato invece al 1977.

Accompagnano la mostra una serie di strumenti utilizzati da Andy Warhol nel suo studio, nonché un gran numero di opere che facevano parte della sua collezione personale, di cui l'autore era un raccoglitore compulsivo.

Come spiegano i curatori della mostra, "Il pensiero di Andy Warhol era incentrato sulla critica e sulla celebrazione della cultura di massa, della celebrità e dell’immagine. La sua prospettiva innovativa ha lasciato un’impronta duratura nell’arte contemporanea e ha aperto nuove strade creative per le generazioni successive di artisti. Ossessionato dall’effimero, credeva che la fama e la superficialità fossero diventate valori predominanti nella società moderna, e ciò si rifletteva nei suoi ritratti delle star e nelle sue opere che celebravano icone popolari del consumismo come le lattine di zuppa Campbell".