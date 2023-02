Andiamo ancora al cinema dopo tre anni di pandemia? Risponde un nuovo studio

Dallo scoppio dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 sono ormai passati tre anni, un lasso di tempo che ha cambiato molte delle nostre abitudini. In particolare oggi ci chiediamo: andiamo ancora al cinema dopo tre anni di pandemia?

Ci dà una risposta un nuovo report commissionato dal web magazine Korean Film e dalla catena CJ CGV che fra il 30 novembre e il 13 dicembre 2022 ha intervistato un campione di 412 ragazzi dai 10 ai 19 anni per capire se gli adolescenti guardano ancora i film al cinema oppure preferiscono lo streaming. Ebbene secondo lo studio il grande schermo conserva ancora un grande appeal con il 95,4% delle preferenze, i servizi in streaming sono invece seguiti costantemente dal 47,1% degli intervistati, mentre hanno preferenze più basse YouTube, il VOD e le IPTV. Il 30,1% del pubblico adolescente intervistato ha raccontato di andare al cinema una volta al mese, il 29,6% due volte al mese, mentre il 20,6% tre volte al mese; il 18% ha addirittura confessato di andare al cinema più di quattro volte in un mese, mentre l’1,7% non frequenta più le sale.

Ad alimentare le catene cinematografiche sono soprattutto le comitive di amici: il 49,8% ha dichiarato di recarsi in sala con i propri amici, solo l’11,2% invece va con la propria famiglia e il 10% con il proprio partner. Interessante la quota di chi va al cinema in solitudine: il 29,1%. Il pubblico ha confermato di amare soprattutto il genere Action (33,3%), seguono le commedie romantiche, Crime & Thriller, l’animazione e le commedie. Fra i servizi in streaming, Netflix domina le preferenze con l’84%, seguono TVING, Disney+, Watcha, Waave, Coupang Play e Apple TV+. Ovviamente essendo una ricerca coreana, alcune di queste piattaforme non sono note al pubblico europeo, sarebbe interessante adattare la ricerca sul pubblico del vecchio continente. Bisogna poi sottolineare che la ricerca è stata condotta attraverso un’app appartenente a una famosa catena di sale cinematografiche, dunque i risultati vanno decisamente presi con le pinze. Chissà che risultati avremmo in Italia… Raccontateci pure la vostra esperienza nei commenti: com’è cambiato il rapporto con il cinema dopo tre anni di Pandemia?Nel frattempo il capodanno lunare ha fruttato al box office cinese 1 miliardo di dollari.