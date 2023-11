Dove andare in vacanza a Dicembre 2023: si avvicina il Natale!

Se non siete tra coloro che vogliono concedersi una vacanza sulla neve, ma che comunque sta programmando un viaggio per dicembre, questa notizia fa per voi.

SkyScanner ha infatti stilato alcuni consigli per coloro che vogliono mettersi in viaggio nell’ultimo mese dell’anno, per sfruttare anche l’area natalizia. E se non siete tra coloro che vogliono visitare i mercatini di Natale in Italia, le alternative non mancano.

Ad esempio, se siete amanti del sole e del mare, una buona opzione è rappresentata dalle Barbados, un vero e proprio paradiso dove a Natale e dicembre c’è il sole tutti i giorni grazie alla stagione secca. Le temperature medie sono di circa 29 gradi Celsius, e l’ideale è trascorrere le giornate in spiaggia o presso una delle numerose attività acquatiche a disposizione: dallo snorkeling all’esplorazione della barriera corallina ed i relitti. Non manca la musica e le esperienze locali.

In alternativa, potete concedervi un viaggio in Costa Rica dove a dicembre il clima è l’ideale: assenza di piogge, temperature calde e panorami mozzafiato. Ammirate la biodiversità, i parchi nazionali senza pioggia ed eccessiva umidità ed assistete ad alcuni dei tramonti più belli del mondo.

Infine, un’altra tappa ideale è l’Argentina dove la stagione è invertita rispetto a quella italiana dal momento che si trova nell’emisfero australe. La nazione offre davvero tantissime attività: potete partire da un viaggio a Buenos Aires per concedervi qualche giornata in Patagonia, senza dimenticare il ghiacciaio Perito Moreno.

Nel rapporto di SkyScanner è anche disponibile una tabella con le località più calde a dicembre.