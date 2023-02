Dove si può andare senza passaporto? Un vademecum sui Paesi visitabili

Siamo a febbraio e il freddo non si sta facendo mancare, ma il pensiero di qualcuno è già rivolto all'estate. Certo, non tutti potranno permettersi di recarsi all'estero di questi tempi, ma proviamo quantomeno a viaggiare un attimo con la mente. Al massimo, il vademecum sui Paesi che non richiedono il passaporto sarà utile in tempi migliori.

Mettiamo dunque per un momento da parte tutte le criticità del mondo attuale e sogniamo mete da visitare in questo modo partendo dall'Italia. Ebbene, la questione più risaputa è che di mezzo ci dev'essere una carta d'identità valida per l'espatrio (in quelle non valide, risulta presente un'apposita dicitura "Non valida per l'espatrio", collocata sul retro nelle carte d'identità classiche e frontalmente in basso a destra in quelle elettroniche).

Per quel che concerne, invece, le principali mete che si possono visitare, si fa riferimento all'area Schengen. In parole povere, si tratta della zona europea senza frontiere, che abolisce di fatto i passaporti e tutte le altre tipologie di controllo di frontiera. Nell'area Schengen, come esplicitato direttamente sul portale ufficiale dell'Unione Europea, rientrano 27 Paesi.

Si può dunque accedere, senza passaporto, a ben 27 Paesi: al netto della nostra amata Italia, troviamo Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Esistono però anche altri 10 importanti Paesi in cui risulta possibile viaggiare senza passaporto. Si fa riferimento ad Albania, Bosnia, Andorra, Città del Vaticano, Gibilterra, Egitto (serve però il visto d'ingresso), Principato di Monaco, Repubblica di Montenegro, Serbia e San Marino. Da notare che può inoltre risultare possibile viaggiare senza passaporto in via eccezionale in alcuni Paesi come Tunisia e Marocco mediante viaggi organizzati. Esistono inoltre, per completezza d'informazione, altre mete "minori", come ad esempio le Azzorre e Madeira, in cui risulta possibile recarsi solamente con carta d'identità valida per l'espatrio.

Al netto di queste informazioni di base, chiaramente il consiglio non può che essere quello di informarsi in modo aggiornato sui singoli Paesi, così da non avere sorprese. Per fare questo, potreste voler consultare il portale Viaggiare Sicuri, legato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quest'ultimo consente infatti di cercare i singoli Paesi e di ottenere rapidamente informazioni aggiornate sui documenti richiesti per viaggiare.

Le variabili in gioco sono molte e spesso si consiglia il passaporto per non incappare in possibili sorprese, dunque non basatevi solamente su queste indicazioni ed effettuate ricerche precise e approfondite sulla meta di vostro interesse, ma ora avete quantomeno a disposizione un quadro generale. Per il resto, mandateci una cartolina.