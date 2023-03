Dove andare a Pasqua 2023? 5 mete da non perdere, dalla Sicilia ai borghi toscani

Anche se Pasqua si avvicina sempre di più, siamo ancora perfettamente in tempo per organizzare una "piccola gita fuori" con il nostro compagno/compagna o la nostra famiglia. Ecco ad esempio cinque mete da non perdere consigliate da Skyscanner.

Stando al recente studio Tendenze di Viaggio per il 2023 elaborato da Skyscanner, i trekking nella natura sono nella Top 3 delle attività in vacanza per 1 italiano su 4 (il 26%), non a caso la prima meta consigliata per una Pasqua fuori casa è il Trentino-Alto Adige dove trovare relax, godersi la natura e fare sport. Di escursioni da fare ce ne sono davvero tantissime, in particolare vi segnaliamo il Sentiero nella Roccia per il Santuario di San Romedio in Val di Non, il Parco Faunistico di Spormaggiore e il ponte tibetano sulla Cascata Ragaiolo in Val di Rabbi.

Anche la Toscana è una meta da non perdere: Monteriggioni, Castiglione della Pescaia, Montepulciano, San Gimignano sono tutti borghi famosi per l'enogastronomia, non mancano poi le città d'arte come Firenze, Siena, Arezzo e Pisa. Per i più piccoli si possono visitare il Parco archeologico di Baratti, Populonia, il Parco di Pinocchio a Collodi e la Casa di Leonardo a Vinci.

Per una vacanza di gusto e relax non si può non prendere in considerazione la Sardegna. A Pasqua Cagliari promette un clima mite e senza i classici affollamenti dell'alta stagione. Abbiamo un centro storico pieno di punti di interesse come il Bastione di Saint Remy, la Porta dei Leoni, le Torri di San Pancrazio e dell’Elefante e l’imponente Cattedrale di Santa Maria. Per i bambini poi c'è il polo museale Cittadella dei Musei, mentre il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline è perfetto per lunghi giri in bicicletta.

A proposito di isole, la Sicilia è ovviamente fonte assicurata di divertimento: Palermo è città patrimonio dell'UNESCO grazie all'architettura sfarzosa dei suoi monumenti, le meraviglie della costa e i mercati tradizionali come Ballarò e la Vucciria. Infine Malta potrebbe rappresentare un vero e proprio paradiso per famiglie, una terra dove il sole splende 300 giorni ogni anno. Si può andare in spiaggia alla Golden Bay o alla St George's Bay, dove troviamo strutture accessibili e passerelle, sabbia fine e scogliere rocciose. Per i bambini è possibile esplorare parchi divertimento come il Popeye Village e il PLAYMOBIL Fun Park.

