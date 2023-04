L'Italia travolge la Spagna: oltre al disco d'oro di Superclassico in spagnolo di Ana Mena

Su queste pagine abbiamo già fatto riferimento alle hit italiane in chiave spagnola di Ana Mena, da Musica leggerissima a Superclassico. Ora, però, è giunto il momento di tornare sulla rivisitazione del brano del rapper nostrano Ernia, in quanto all'estero è arrivata una certificazione non di poco conto.

Se vi state infatti chiedendo come sta proseguendo "l'esperimento" dell'attrice e cantante spagnola, che ricordiamo consiste nel cercare di trasporre in spagnolo canzoni in italiano che hanno riscosso un ottimo successo nel nostro Paese, potrebbe interessarvi sapere che, come reso noto anche mediante il profilo Instagram ufficiale di Zef (producer, insieme a Marz, del brano "Superclassico" di Ernia), "Un Clásico" è diventato disco d'oro in Spagna.



In parole povere, la rivisitazione in spagnolo del brano di Ernia, che potete ascoltare mediante il canale YouTube di Ana Mena, è stata apprezzata dal pubblico estero, tanto da far registrare, nell'arco di pochi mesi, 30.000 unità vendute in Spagna (la soglia per il disco d'oro in quel Paese è 20.000 copie fisiche e/o digitali, mentre in Italia la soglia è leggermente più elevata, dato che ci vogliono 35.000 copie fisiche e/o digitali).

Per poter verificare le certificazioni musicali in Spagna, legate a PROMUSICAE, si può in ogni caso passare per il portale ufficiale epdm. In quest'ultimo, al netto del disco d'oro di "Un Clásico", si apprende anche che "Música Ligera", rivisitazione di "Musica leggerissima" del duo Colapesce Dimartino, è doppio platino in Spagna.

Affinché un singolo venga registrato disco di platino in Spagna, ci vogliono 40.000 unità vendute, quindi non è nemmeno da escludere il fatto che anche "Un Clásico" riesca nell'impresa in futuro. Da notare poi che in passato anche altri artisti nostrani hanno raggiunto tali vette, considerando che, ad esempio, "Mariposas", versione in spagnolo con la cantante Aitana del brano "farfalle" di Sangiovanni, è riuscita a ottenere l'agognato disco di platino in Spagna nel 2022. Pensate che, a oggi, i dischi di platino legati al brano sono quattro.



Ricordiamo per il resto che, per quel che riguarda invece le certificazioni relative all'Italia, si può fare riferimento al sito Web ufficiale della FIMI. Da quest'ultimo si apprende che, sempre al momento in cui scriviamo, "Superclassico" di Ernia è sei volte disco di platino da noi, mentre "Musica leggerissima" è cinque volte disco di platino. Lo stesso vale per "farfalle", che è cinque volte disco di platino.

Insomma, quelle che sono poi state trasposte per il pubblico spagnolo rappresentano grandi hit nostrane. Ciò che era interessante vedere, però, era se effettivamente una canzone italiana rivisitata in altra lingua può sfondare in Spagna. La risposta, perlomeno basandosi sui casi indicati, sembra risultare affermativa. Questo anche se si considera che "Se Iluminaba" di Fred De Palma e Ana Mena (chi ha detto "Una volta ancora"?) è cinque volte disco di platino in Spagna.