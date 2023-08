'Amo la Puglia', Karl Urban sceglie il Salento prima di sfidare Patriota!

In attesa di scoprire quando uscirà The Boys 4, anche lei finita nel ciclone degli scioperi di Hollywood, il nostro antieroe per eccellenza si concede del meritato riposo in Italia tra una scazzottata e l'altra.

Avvistato a pochi km da Otranto, in pieno Salento, per l'esattezza Porto Badisco secondo la stampa locale, Karl Urban si è lasciato andare anche a qualche scatto con gli appassionati che l'anno riconosciuto.

L'attore ha anche affidato al web il suo gradimento per il territorio, affidando a Instagram le parole "Amo la Puglia", rigorosamente in italiano, a corredo di una foto in pieno sole e relax.

Dopo aver indossato l'armatura di Eomer nella trilogia de Il Signore degli Anelli, l'attore ha vissuto una vera e propria ascesa nei panni di Billy Butcher, il sanguinario vendicatore che combatte contro il sistema dei supereroi di The Boys, ma per scoprire quale sarà il suo destino nella serie Amazon Prime Video dovremo attendere almeno la fine delle sue meritate vacanze.

Nel frattempo, ricordiamo che è già stato pubblicato il trailer di Gen V, spinoff di The Boys i cui primi tre episodi verranno distribuiti online il 29 settembre 2023 sulla piattaforma di intrattenimento di Amazon, stavolta per fortuna senza posticipi di sorta e con la promessa di una violenza inaudita!