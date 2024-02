Amazon apre lo store di Sanremo 2024: la casa per gli appassionati di musica

Con il via della settimana di Sanremo 2024 (qui spieghiamo dove vedere Sanremo 2024), anche Amazon celebra il Festival della Canzone Italiana.

Il colosso di Seattle, nella fattispecie, ha aperto il negozio di Sanremo 2024 accessibile attraverso l'indirizzo dedicato che permette di acquistare tanti prodotti a tema musicale.

In particolare, è disponibile il merchandising ufficiale degli artisti in gara, ma anche i CD e vinili con le nuove uscite e gli album più amanti per ciascun big.

Non manca il merchandising ufficiale del FantaSanremo, il gioco che anche quest'anno tornea per appassionare migliaia di spettatori pronti a seguire ogni movenza dei big in gara.

Il negozio resterà aperto per tutto il periodo del Festival di Sanremo 2024, e rappresenta un ottimo modo per entrare ancora di più nello spirito della kermesse.