Ami il lusso e le belle auto? Orologio e braccialetto Maserati per un regalo strepitoso

Se siete amanti degli orologi e delle auto di lusso, questo cofanetto Maserati incontrerà i vostri gusti. Perfetto per un regalo (per se stessi o per una persona cara) all'interno dell'elegante confezione trovano spazio un orologio e un bracciale da uomo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl cofanetto, venduto al prezzo di 251 euro su Amazon (a fronte di un prezzo di listino di 299 euro) include un orologio cronografo con bracciale in acciaio e fibbia ardiglione, cassa tonda in acciaio da 44 millimetri e vetro minerale. Il quadrante è di un blu decisamente sportivo, cangiante con la luce del sole, dispone inoltre di data in finestra e funzione cronografica. Il movimento è al quarzo, l'orologio è resistente all'acqua fino a 5 atmosfere.

Ma non è finita qui perché il cofanetto contiene anche un braccialetto in acciaio PVD blu con logo Maserati e texture in rilievo stile fibra di carbonio. Dettagli che richiamano il carattere sportivo e lussuoso delle auto Maserati.

Da non sottovalutare poi anche il cofanetto, sempre in blu, con logo Maserati stampato sulla parte superiore e interno in morbido velluto per proteggere l'orologio ed il braccialetto. Un prodotto decisamente interessanti per gli amanti del lusso e delle auto sportive, che potranno coniugare le loro passioni ad un prezzo contenuto.

