Se amate l'arte contemporanea, la nuova mostra di Pirelli HangarBicocca è perfetta per voi

Parte una delle migliori mostre di settembre 2023: prende il via oggi, giovedì 14 settembre 2023, Thao Nguyen Phan - Reincarnation of Shadows, la prima personale italiana dedicata a una delle più importanti artiste emergenti della scena asiatica, Thao Nguyen Phan. L'esposizione si terrà presso l'HangarBicocca Pirelli di Milano.



La mostra si concluderà il 14 gennaio 2024 ed è stata curata da Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli. Realizzata da Pirelli HangarBicocca in collaborazione con il Museo Kunsthal Charlottenborg di Copenhagen, l'esposizione resta aperta dal giovedì alla domenica dalle 10:30 alle 20:30. Per avere ulteriori informazioni per la programmazione della vostra visita, potete dare un'occhiata alla pagina della mostra sul sito web di Pirelli HangarBicocca.



Reincarnation of Shadows è la prima mostra personale dedicata Thao Nguyen Phan, una delle principali artiste emergenti della scena vietnamita e asiatica contemporanea. Specializzata nell'arte multimediale, che combina il video, il disegno e la pittura, l'artista ha un approccio del tutto personale al mondo che la circonda, mirando a ripercorrere i grandi eventi della storia recente del Vietnam dal punto di vista della vita quotidiana dei vietnamiti, interpretandoli alla luce della sua personale filosofia di vita.



Il linguaggio visivo dell'artista è onirico e fonde la tradizione popolare vietnamita e del Sudest asiatico con la narrazione fiabesca e lo stile animato tradizionale. Con la sua arte, Thao Nguyen Phan vuole riflettere sui cambiamenti ambientali e sociali legati allo sfruttamento delle risorse della propria terra e alla distruzione del paesaggio da parte dell'essere umano.



In totale, nella mostra troviamo ben 19 opere d'arte di Thao Nguyen Phan, tra cui la recentissima Hanoi's Children Palace, ultimata nel 2023 proprio in vista dell'esposizione in HangarBicocca. I capolavori esposti dell'artista risalgono invece al periodo compreso tra il 2016 e il 2022, affiancandosi ad una selezione di sculture e collage degli anni Sessanta e Settanta, questi ultimi realizzati da Diem Phung Thi.



La mostra è un'occasione più unica che rara per gli amanti dell'arte contemporanea: Thao Nguyen Phan è un'artista di grande talento e fama a livello internazionale, ma finora non ha mai goduto di grande riconoscimento presso il pubblico italiano. Un vero peccato, considerato che le sue opere sono state esposte nelle migliori gallerie di New York, Parigi, Londra e Ho Chin Minh City.