Alternative Rolex Daytona: top 5 orologi con buon rapporto qualità prezzo

Amate i crono sportivi? Perfetto, siete nel posto giusto: vi consigliamo cinque orologi cronografi per tutte le tasche, da meno di 100 euro e fino a oltre 10.000 euro, per accontentare tutti indipendentemente dal budget a disposizione. Siete pronti? Ecco i migliori orologi cronografi da uomo.

Zenith Chronomaster Sport

Invicta Speedway

Tissot PR516 Chrono

Tudor Black Bay Chrono

Seiko Prospex SSC813P1

, Chronomaster Sport è un cronografo sportivo con cassa da 41mm e quadrante tricolore, pulsanti a pompa, bracciale in acciaio e lunetta nera in ceramica.Un segnatempo alimentato dal movimento automatico El Primero di Zenith con precisione 1/10 di secondo. Il prezzo? 11.800 euro di listino. Disponibile anche nella variante Zenith Chronomaster Sport in titanio , costa 95 euro di listino e presenta un design sportivo con bracciale lucido in acciaio, cassa da 39 millimetri, vetro minerale e corona a vite.Un crono impermeabile fino a 200 metri, con movimento al quarzo e un design non troppo originale ma a questo prezzo è impossibile pretendere di più.La collezione PR516 di Tissot racchiude una serie di cronografi al quarzo che ripropongono in versione aggiornata il design di questo storico modello uscito nel 1970., design sportivo, movimento al quarzo Powerdrive, tachimetro sulla lunetta e indici rivestiti in Super LumiNova sono solo alcuni dei pregi di questo orologio. Il design è sportivo con bracciale bombato in acciaio a sgancio rapido, vetro zaffiro antigraffio e pulsanti a pressione. I prezzi partono da 545 euro.Ad un prezzo relativamente contenutoTudor Black Bay Chrono è un cronografo sportivo con cassa in acciaio da 41mm, bracciale rivettato, tasti a pompa e quadrante disponibile in tre versioni: bianco, nero e oro, in tutti i casi con lunetta di colore nero.Un orologio sicuramente consigliato, oltretutto ha un calibro di manifattura certificato COSC per la massima precisione.Unico orologio giapponese della nostra selezione,1 è un cronografo con design vintage ispirato all'originale Prospex del 1964.Cassa in acciaio da 39mm, bracciale in acciaio lucido, vetro zaffiro bombato e quadrante bianco sabbiato sono le caratteristiche di questo Seiko, alimentato dal calibro V192 a carica solare. Il prezzo è fissato a 680 euro di listino.