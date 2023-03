Altan, la mostra del Papà della Pimpa a Pistoia ci fa tornare bambini

Ve l'abbiamo già consigliata tra le mostre da da non perdere a Pasqua, ma l'esposizione dedicata a Francesco Tullio Altan che ha aperto i battenti a Pistoia il 25 marzo è un evento così imperdibile da meritare una presentazione a sé. D'altro canto, si tratta di un'occasione più unica che rara per conoscere il genio dietro alla Pimpa!

La mostra, intitolata Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è... e come dovrebbe essere, è stata inaugurata a Palazzo Buontalenti, a Pistoia, il 25 marzo, e continuerà fino al 30 luglio 2023. Organizzata da Pistoia Musei e Fondazione Caripit, l'esposizione è stata curata da Luca Raffaelli e da Kika Altan, figlia di Francesco Tullio Altan, artista e fumettista veneto a cui la personale è dedicata.



Come abbiamo già detto, Altan è il creatore della Pimpa: classe 1942, a pochi mesi dal suo ottantesimo compleanno l'artista si racconta a Pistoia e, al contempo, svela bozzetti, fumetti, stampe e storyboard delle sue avventure a fumetti e in televisione. La mostra, pensata anche per i più piccoli, unisce disegni originali e inediti, spazi da gioco e riproduzioni in gommapiuma dei personaggi partoriti dalla mente del prolifico fumettista veneto, realizzati dallo scultore Pietro Perotti.



La mostra è divisa in due parti. La prima, intitolata "Il mondo com'è" raccoglie i fumetti "coi piedi per terra" di Altan, raccontando le storie dell'operaio Cipputi e del suo alter ego, Italo, ma anche quelle della coppia di Ugo e Luisa, di Trino, di Colombo e di Ada. Insomma, le vicende a fumetti più amate dal pubblico adulto di Altan sono state tutte raccolte nella prima parte dell'esibizione, dai toni satirici e che sbeffeggiano i nomi più noti della passata stagione politica, come Giulio Andreotti, Bettino Craxi e Umberto Bossi.



La seconda parte, intitolata invece "il mondo come dovrebbe essere", è dedicata quasi interamente alla Pimpa, sia in campo editoriale che in campo televisivo (dove d'altro canto il personaggio è diventato famosissimo, quasi al pari di un'icona transgenerazionale per tutti gli italiani). Accanto alla cagnolina bianca a pois rossi, poi, troviamo Kamillo Kromo, protagonista di un famosissimo libro illustrato per bambini, e diversi altri disegni e fumetti inediti di Altan.