Allenarsi come Thor: Chris Hemsworth svela il suo nuovo allenamento

In un nuovo video pubblicato sul proprio account Instagram, la star di Thor Chris Hemsworth ha parlato di come abbia cambiato il suo approccio al fitness da quando si è allontanato dal MCU. L’attore australiano si sta allenando per un maggiore atletismo ed una forma fisica funzionale.

Nel filmato spiega che ha messo da parte le sessioni con carichi elevati per concentrarsi su movimento più funzionali che gli aiutano a migliorare le prestazioni fisiche nella vita di tutti i giorni. Hemsworth infatti fa un lavoro di spint con l’atleta Ross Edgley, ma esegue anche dei ball slam per aumentare la forza e potenza esplosiva, oltre che degli esercizi per bruciare i grassi. Inoltre, si concentra anche sul lavoro di core che gli consente di raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.

In questo modo ha ridotto anche gli infortuni, e riesce a riposarsi in maniera ottimale senza dolori. In passato l’attore infatti aveva svelato di soffrire di mal di schiena.

Negli ultimi tempi sono tante le star che hanno deciso di abbandonare i vecchi approcci d’allenamento a favore di functional training o sessioni incentrate sul miglioramento delle prestazioni piuttosto che la forza. Proprio qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato la nuova routine d’allenamento di Jennifer Aniston, che le permette di mantenersi in forma a 54 anni.