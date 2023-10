Allenarsi alle 4 del mattino ha un senso, e Mark Wahlberg spiega qual è

Era il lontano 2018 quando Mark Wahlberg espose per la prima volta la sua routine che prevede la sveglia alle 2:30 e due allenamenti, il primo dei quali alle 4. Nonostante non si tratti di orari comuni per la maggior parte delle persone, l’attore di Italian Job continua ad essere un fermo sostenitore di questa routine, ed ha spiegato il perchè.

In un’intervista a Men’s Health, Wahlberg spiega per quale motivo allenarsi alle 4 porta dei benefici al corpo umano. L’attore osserva che le 4 del mattino sono più uno stato d’animo che un orario effettivo: “non importa se le tue 4 del mattino sono effettivamente le 4 del mattino o se sono le 8 o le 16” afferma.

“A volte lavoro di notte, ho un programma notturno. Dormo otto ore, mi alzo e mi assicuro di fare ciò che devo fare prima di svegliare i bambini. Non sono un animale da notte. Lo ero, ma per me non ci sono altro che guai dopo quelle ore, quindi mi piace alzarmi a quell’ora” ha continuato Wahlberg, secondo cui non è per forza necessario impostare la sveglia prima dell’alba per mettersi in forma.

Gli allenamenti alle 4 del mattino, ha spiegato Wahlberg, gli permettono di restare attivo per tutta la giornata. Il programma giornaliero prevede anche una partita di golf, un pò di recupero muscolare con crioterapia ed un altro allenamento extra nel pomeriggio, oltre che una serie di impegni lavorativi e familiari. L’ora ideale per andare a dormire sono le 19:30.