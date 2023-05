Allenare gli addominali come The Rock è tutt'altro che impossibile: i consigli

Solo qualche giorno fa, The Rock ci ha parlato di come eseguire la panca alta. Oggi, l’attore di Hollywood e wrestler è tornato alla carica sul proprio account ufficiale Instagram con un raro filmato dove ci mostra un allenamento per gli addominali.

Dwayne Johnson si allena sei giorni a settimana ed ovviamente dedica del tempo anche alla parete addominale e non solo a spalle, gambe, pettorali e bicipiti.

Nel Reel, che potete trovare in calce, si vede Johnson alle prese con un esercizio base eseguito su panca, che si può completare senza molti problemi anche a casa e che va a stimolare gli addominali eseguendo il loro movimento più naturale: la flessione del busto.

Il wrestler nella descrizione del video ricorda anche un infortunio in cui è incappato quando combatteva e che gli ha provocato uno strappo alla parete addominale, costringendolo a rafforzarla di nuovo. Johnson riconosce anche che un core forte aumenta le proprie prestazioni in vari sport oltre che durante l’allenamento, ed offre vantaggi a 360 gradi.

Anche il direttore di Men’s Health osserva che “i tuoi addominali devono essere forti in modo che tu possa accovacciarti meglio, così puoi eseguire meglio lo stacco e tutti gli altri esercizi.” Se c'è un allenamento di The Rock facilmente imitabile, quindi, è quello degli addominali.