L'allenamento di Jake Gyllenhaal per prepararsi a Road House è impressionante

Se nella giornata di ieri abbiamo parlato della routine d’allenamento di Mark Wahlberg, oggi ci soffermiamo su un altro attore di Hollywood: Jake Gyllenhaal, che è su Amazon Prime Video con il thriller Road House.

In un filmato pubblicato sul canale YouTube di Men’s Health, Gyllenhaal spiega a che tipologia di allenamento si è sottoposto per farsi trovare in forma e sfoggiare la forma fisica invidiabile vista nel film in questione. L’allenamento è consistito in una parte di isometria che gli ha consentito di aumentare la forza e la resistenza a varie angolazioni articolari, ma anche esercizi di cardio per bruciare grassi ed al contempo stimolare il corpo alla forza. Non sono mancati esercizi per gli addominali, oltre che i classici push up.

Come fanno anche i calciatori al termine delle partite, Gyllenhaal si è sottoposto a dei bagni ghiacciati che secondo gli esperti favoriscono l’ossigenazione dei muscoli e quindi il recupero muscolare, soprattutto alla luce di tali allenamenti che sono durati per oltre un anno.

Ovviamente, Gyllenhaal è stato seguito da professioni e personal trainer che l'hanno accompagnato durante questa trasformazione.

