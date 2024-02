Il nuovo album dei Pearl Jam Dark Matter arriva il 19 Aprile: pubblicato il primo singolo

Confermate praticamente in toto le anticipazioni sul prossimo album dei Pearl Jam. La band di Seattle capitanata da Eddie Vedder, da qualche ora ha annunciato “Dark Matter”, il nuovo album che sarà disponibile il 19 Aprile 2024 nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming. Prevista anche un’edizione limitata per il Record Store Day.

In occasione di tale annuncio, i Pearl Jam hanno anche pubblicato la title track del disco, un singolo che per certi versi cita i Soundgarden e che suona in maniera molto diversa rispetto ai singoli che hanno accompagnato il lancio di Gigaton, l’ultimo criticato e discusso album che ha segnato un punto di rottura importante rispetto alle sonorità classiche del gruppo.

I Pearl Jam, in un comunicato stampa diffuso per comunicare l’arrivo del nuovo lavoro ha confermato che a supervisionare il disco è stato il produttore Andrew Watt, e Dark Matter è nato solo in tre settimane.

La copertina del disco è stata realizzata un grande caleidoscopio autoassemblato ed ogni lettera è scritta a mano a mezz’aria con una torcia appositamente progettata per creare l’effetto perlescente.

Non sono arrivate conferme o smentite sul numero di tracce che saranno presenti nel disco, tanto meno se la band abbia intenzione di pubblicare altri singoli.