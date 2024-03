Nel nuovo album Cowboy Carter, Beyoncé canta anche in italiano

È disponibile da oggi nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming “Cowboy Carter” di Beyoncé, il nuovo attesissimo album della popstar americana che è reduce dal Renaissance World Tour che, però, non ha toccato il nostro paese. Nonostante ciò, però, nell’ottavo lavoro della cantautrice c’è anche un pò d’Italia.

In “Daughter”, infatti, la cantante texana canta “Caro mio ben”, una composizione di Tommaso Giordani del settecento che nel corso degli anni è stata reinterpretata da una miriade di artisti, come Pavarotti, Sting e Mina.

Di seguito il testo:

Caro mio ben

Credimi almen

Senza di te

Languisce il cor

Caro mio ben

Senza di te languisce il cor

Il tuo fedel

Sospira ognor

Cessa, crudel, tanto rigor

Cessa, crudel, tanto rigor, tanto rigor

Caro mio ben

Credimi almen

Senza di te languisce il cor

Caro mio ben

Credimi almen

Senza di te

Languisce il cor

Il disco di Beyoncé, che si contraddistingue dai precedenti per essere country, ha attirato negli Stati Uniti molte critiche da parte degli appassionati del genere, ma dimostra ancora una volta l’enorme versatilità sia artistica che vocale della popstar. Il fatto che abbia scelto di cantare anche in italiano però è sicuramente singolare per i fan del paese.

All’interno di Cowboy Carter, che è composto da 27 brani, troviamo featuring di vario tipo, tra cui quelli con Miley Cyrus in “II Most Wanted”, con Post Malone in “LEVII’S JEANS” e con Rumi Carter in “PROTECTOR”.

Beyoncé ha annunciato il nuovo album durante il Super Bowl, accompagnato dai singoli Texas Hold ‘Em e 16 Carragies.

