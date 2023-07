Alberobello Light Festival 2023, al via le 'Light Vibes' fra i Trulli

La Puglia con le sue Bandiere Blu d'estate ha anche altro da offrire oltre al mare e alle sue splendide spiagge. Tra gli eventi più attesi della stagione, infatti, c'è anche l'Alberobello Light Festival, che ha preso il via tra le strade della cittadina dei Trulli.

Ormai figlia adottiva della Puglia, Hellen Mirren è stata madrina della serata inaugurale il 22 luglio, ma le spettacolari opere luminose andranno avanti fino al 30 del mese. L'attrice premio Oscar è stata anche immortalata dagli organizzatori sulla pagina dell'evento, negli splendidi scatti che trovate in calce.

Durante questa lunga settimana di Bright Vibes, "le strade e le piazze di Alberobello ospiteranno installazioni luminose di artisti nazionali e internazionali, trasformando l'intera città in un percorso di luci e colori che impreziosirà l'inestimabile patrimonio UNESCO di cui tutti noi siamo custodi".

Si potrà assistere alle installazioni di artisti e visual designer in giro per il paese. Tra questi, sul portale ufficiale dell'evento spiccano i nomi di Officina Chiodo Fisso, con la sua "Animalis", Claudia Reh con "Different colors of the swarms", Luca Agnani e la sua "Dream of AI", Deni Bianco con "Insostenibile Leggerezza", Vittoria Rutigliano con "DejaVi", Sano/sano con "Fu-Turistica", Visioni Luminose con "Frida Flowers" e Atelier YokYok che firma "Treedom".

Potete trovare le foto alle installazioni sul portale ufficiale dell'evento.