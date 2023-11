L'albero di Natale più alto d'Europa è in Italia, in un paesino in Campania

Se avete visto le nostre idee di viaggio di Dicembre 2023 ma siete comunque alla ricerca di qualche idea particolare per immergervi nell’atmosfera natalizia, abbiamo la meta che fa per voi.

Il 2 Dicembre 2023 alle ore 19:30 a Caposele, un paesino in provincia di Avellino, si accenderà l’albero di Natale più alto d’Europa, grazie ai suoi 33 metri di altezza.

L’abete greco, avvolto da luci che illumineranno tutto il centro storico, sarà situato nel Parco della Sanità ed ha un significato speciale visto che vuole commemorare coloro che sono scomparsi e rappresentare un simbolo di forza e speranza per i pazienti che combattono contro le malattie.

A circondare l’albero ci sarà un Mercatino di Natale i cui proventi saranno devoluti in beneficenza per la prevenzione contro il cancro. Il mercatino aprirà i battenti anche il 3, 9 e 10 Dicembre 2023, quindi anche nei giorni successivi all’inaugurazione vera e propria dell’albero. Tutte le iniziative possono essere seguite direttamente sulla pagina ufficiale Facebook Un Albero Per Tutti.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche pubblicato qualche idea sui mercatini di Natale più belli da visitare in Europa, sulla base dei consigli di SkyScanner per i viaggiatori che vogliono mettersi in viaggio in vista del periodo delle festività, anche sfruttando i ponti.