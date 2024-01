Anche l'albero genealogico è di LEGO: il nuovo set è un soprammobile perfetto

I vincitori del concorso LEGO Ideas del 2023 sono stati annunciati lo scorso mese e arriveranno nei negozi di giocattoli nel corso dei prossimi mesi. A sorpresa, però, la casa dei mattoncini danesi ha annunciato un nuovo set Ideas in arrivo: si tratta di un vero e proprio albero genealogico fatto di LEGO!



Il prodotto, chiamato semplicemente "Albero Genealogico" da LEGO, può essere già preordinato su LEGO Store. Esso ha un costo pari a 89,99 Euro e comprende 1.040 mattoncini: la disponibilità del modellino inizierà il 1° febbraio 2024, ma se siete particolarmente interessati al suo acquisto potete effettuare il preordine fin da ora.



A prima vista, il set potrebbe sembrare un semplice albero con foliage autunnale posizionato su di un piedistallo. Accompagnano l'albero una serie di accessori, una base che ricorda un giardino fiorito, e alcune miniature che ritraggono delle zucche, un aeroplanino e alcuni altri oggetti di varia natura. Il prodotto viene descritto come un modellino per soli adulti, anche per via della sua funzione.



Al di là del diorama vero e proprio, infatti, il set presenta alcuni supporti pensati per contenere fotografie analogiche dei parenti: i supporti possono essere posizionati sulla chioma o sul tronco dell'albero, che così diventa un piccolo album fotografico - oltre che un perfetto soprammobile per il salotto. Ovviamente, l'idea alla base del set è quella di posizionare fotografie e supporti in modo da ricostruire l'albero genealogico della vostra famiglia tramite le immagini.



Per quanto riguarda le dimensioni del set, infine, quest'ultimo ha un'altezza di 29 centimetri, una larghezza di 18 centimetri e una profondità di altri 18 centimetri. All'interno del set, come sempre, troverete una guida passo-passo per la costruzione, con tanto di intervista ai designer che si sono occupati della realizzazione del prodotto.