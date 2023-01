L'alba della Beatlemania raccontata da Paul McCartney nel nuovo libro fotografico

Paul McCartney ha annunciato il nuovo libro fotografico “1964: Eyes of the Storm”, che racconterà attraverso 275 istantanee scattate tra la fine del 1963 e l’inizio del 1964 la nascita della Beatlemania, poi divenuta un fenomeno globale quando i Fab Four sono diventati il gruppo che tutti conosciamo.

Il libro fotografico sarà disponibile dal 13 Giugno 2023 (non sappiamo se arriverà anche in Italia) ed include immagini da 35mm provenienti direttamente dall’archivio personale di McCartney, che le aveva scattate mentre era in tour con i Beatles a Liverpool, Londra, Parigi, New York, Washington e Miami. Proprio il tour negli States ha dato il via alla Beatlemania a livello globale, rendendo i quattro ragazzi di Liverpool delle icone non solo musicali ma anche di costume e di stile.

Nell’album, che sarà introdotto da una prefazione scritta dallo stesso McCartney oltre che dalla saggista del New Yorker Jill Lepore e Nicholas Cullinan della National Portrait Gallery, saranno presenti anche diversi ritratti inediti di John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.

L’idea di pubblicare un libro fotografico fonda le sue radici nel 2020, quando McCartney ha scoperto un archivio fotografico con quasi 1000 immagini.

Dopo l’incredibile documentario The Beatles Get Back di Peter Jackson, un altro must have per i fan dei Beatles.