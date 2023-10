Grazie ad Airbnb ora potete dormire nella palude di Shrek: parola di Ciuchino!

L’annuncio è firmato da Ciuchino in persona ed, inutile dirlo, ha già fatto il giro del web. Se per Halloween state cercando qualcosa di diverso da fare (magari in compagnia della vostra dolce metà), su Airbnb è arrivata l’idea definitiva.

Ebbene si, come avete letto nel titolo, Ciuchino vi dà un’occasione unica: trascorrere due notti nella palude di Shrek, dal 27 al 29 Ottobre 2023 prossimo. Come si legge nell’annuncio pubblicato su Airbnb, il rifugio si trova nelle Highlands scozzesi ed è “perfetto per un orco che cerca un po' di solitudine... e, per la prima volta, grazie al sottoscritto, aprirà le porte a dei fortunati fan! Shrek sarà via per Halloween ma non temere, penserò a tutto io e ti farò vivere un soggiorno da favola! Ah, non fare troppo caso ai cartelli con scritto ATTENTI, probabilmente sono solo decorazioni”.



Le prenotazioni apriranno alle ore 19 del 13 Ottobre, e sarà possibile bloccare un soggiorno di due notti per massimo tre persone dal 27 al 29 Ottobre. La casa è dotata di tutti i Comfort che “Shrek ha accumulato nel corso degli anni”. I fortunati saranno immersi in un luogo isolato dove sarà possibile rilassarsi in un’atmosfera accogliente creata dalle “candele di cerume”, gustare dolci, raccontare e sentire storie attorno al fuoco fino a tarda notte (ovviamente clima permettendo), assaporare waffle a colazione e godervi la privacy del bagno di Shrek.



Airbnb spiega che una volta effettuato il check-in, un servizio di concierge in loco si assicurerà che gli utenti abbiano tutti i comfort necessari. L’iniziativa è anche benefica ed Airbnb effettuerà una donazione una tantum a favore di HopScotch Children’s Charity.



La piattaforma non è nuova ad iniziative di questo tipo: lo scorso marzo su Airbnb era arrivato anche il pub di Ted Lasso, con un annuncio della signora Mae.