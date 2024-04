Quali sono le Air Jordan più belle di sempre? In top 3 solo scarpe incredibili

La leggenda delle Air Jordan nasce nel 1984, quando l'allora stella nascente dell'NBA (Michael Jordan, naturalmente) firma un contratto di sponsorizzazione con Nike. L'azienda dell'Oregon lancia le Air Jordan 1 sponsorizzate dal cestista e il resto è storia. Le scarpe uscite a marchio Jordan in quarant'anni di vita sono letteralmente migliaia... ma sapete quali sono le più belle di tutte?

Nike Air Jordan 11 Concord

Nike Air Jordan 5 Grape

, le Air Jordan XI sono state disegnate da Tinker Hatfield, già designer di numerose altre scarpe Nike e Jordan. Un modello iconico e leggendario, per tanti motivi: sono le scarpe indossate da Michael Jordan dopo il ritorno in NBA a seguito del primo ritiro, con le quali His Airness porterà i Bulls alla conquista dell'anello nello stessa stagione dopo una serie di playoff e una finale scolpiti nella storia.E sopratutto,. Tanto è vero che delle Air Jordan 11 esiste anche una colorazione grigia e bianca denominata Bugs Bunny, in onore al celebre personaggio. Ma la nostra scelta ricade sulla colorazione Concord, in pelle lucida bianca e nera. Uno spettacolo per gli occhi e per molti semplicemente la miglior scarpe Air Jordan di sempre.Le Air Jordan 5 (anno 1990) sono scarpe assolutamente iconiche, dal design massiccio e che all'epoca esprimeva appieno la forza di Jordan e dei Bulls, una delle squadre NBA più forti di sempre.La colorazione nera e rossa (comunemente chiamata Bred, contrazione di black e red) è la più famosa ma la variante Grape è la più affascinante:, e infatti queste scarpe si caratterizzano per una colorazione bianca impreziosita da dettagli viola e azzurri, due colori tipici di inizio anno '90 e che Nike utilizzerà spesso in quel periodo anche per abbigliamento non legato al brand Air Jordan.

E se siete appassionati di serie TV, probabilmente saprete che le Air Jordan V Grape erano le scarpe preferite di Will Smith in Willy Il Principe di Bel-Air, più volte comparse ai piedi del rapper e attore negli episodi della serie.

Nike Air Jordan 4 Fire Red

Altro classico, ancora oggi le Air Jordan 4 sono indossate da milioni di persone in tutto il mondo e sono diventate un cult tra i giovanissimi, nonostante il debutto risalga al 1989. Tantissime le colorazioni che spaccano, pensiamo all'azzurro delle Cactus Jack di Travis Scott ma anche alle Air Jordan 4 Thunder (nere e gialle), alle Black Cat interamente in nero e alle PGS con i colori del Paris Saint-Germain. Ma la colorazione Fire Red è forse la più amata in assoluto: il bianco si fonde con il rosso fuoco, il tutto accentuato da dettagli di colore nero. E' una scarpa che probabilmente non smetterà mai di incontrare i favori degli sneakerheads.

