Air Jordan 38 pronte al debutto: le foto della colorazione 'Fundamentals'

A poco meno di un anno di distanza dal reveal delle "37", la Jordan si è lasciata sfuggire la sua ultima creazione, che ci accompagnerà lungo il corso della nuova stagione cestistica: ecco le prime foto delle Air Jordan 38 nella colorazione di riferimento "Fundamentals".

Avvistate in anteprima ai piedi di Kiki Rice nel marzo di quest'anno - tra l'altro, la prima storica firma per la Jordan dopo l'approvazione delle monetizzazioni per gli atleti del college - le nuove Air Jordan 38 sono tornate sotto i riflettori dopo mesi di quiescenza.

Le foto che state osservando si riferiscono proprio allo schema colore "Fundamentals", che richiama in maniera più o meno evidente il glorioso retaggio del brand del Jumpman. Si presenta con una tomaia prevalentemente in pelle bianca, che riveste la punta e il gambetto con gli occhielli, mentre fianchi e dorso sono rivestiti in una maglia nera che lascia intravedere il colore bianco di fondo. La suola, invece, è color ghiaccio, quindi traslucida, e lascia osservare i colori sottostanti tra cui un abbondante rosso nella porzione centrale e posteriore, con l'anteriore caratterizzato da una "X" bianca e punta prima rossa e poi nera. Le linguette si presentano esteriormente bianche, con il jumpman altrettanto bianco inserito in un cerchio nero. Internamente, invece, sono completamente nere con margini rossi e, nella scarpa destra, è possibile apprezzare un inserto grafico dorato che rappresenta il fianco dell'anello celebrativo della vittoria del terzo campionato di fila dei Bulls nel '93 (o 3-peat): non è da considerare un caso, dunque, se qualcuno di voi ha notato qualche richiamo alle Jordan 8, lanciate proprio nel 1993.