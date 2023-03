Questo è AIMY: il primo career coach virtuale basato sull'IA di ChatGPT

CoachHub ha annunciato AIMIY, il primo career coach conversazionale basato sull’intelligenza artificiale di ChatGPT e sul modello multimodale GPT-4. Il bot offre agli utenti conversazioni di coaching dinamiche e personalizzate.

Ottimizzato per guidare gli utenti nel loro percorso di crescita personale e professionale, AIMY è stato progettato da un team di scienziati comportamentali, professionisti del coaching ed ingegneri specializzati in intelligenza artificiale.

Disponibile anche il riconoscimento vocale e testuale di AIMY, che riconosce sette lingue, tra cui inglese, tedesco, francese, spagnolo e giapponese.

“Per creare il nostro coach virtuale intelligente abbiamo integrato in modo esclusivo numerose tecnologie avanzate: riconoscimento vocale all’avanguardia, builder di contesto dinamico, intelligenza artificiale basata su LLM (Large Language Modeling)”, ha affermato Pedro Cabrera, SVP Data e Insights di CoachHub. “Queste tecnologie si combinano senza soluzione di continuità in tempo reale per offrire al contempo un’esperienza di coaching forte, stimolante ed efficace.”

“Il DNA di CoachHub si basa sull’innovazione costante per migliorare l’esperienza dei clienti e dei coach attraverso la tecnologia”, ha spiegato Matti Niebelschuetz, cofondatore di CoachHub. “Siamo convinti che l’intelligenza artificiale possa supportare lo sviluppo professionale, ma crediamo che il coaching di alta qualità sia fondamentalmente umano e richieda anni di formazione, oltre a un grado elevato di empatia e responsabilità. Ecco perché il nostro team si sta impegnando anche insieme con i nostri coach per individuare i modi più efficaci per migliorare l’esperienza di coaching attraverso l’intelligenza artificiale”.