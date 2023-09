Ecco AI-Sense, la nuova lavatrice che pensa al posto degli utenti

In occasione dell’IFA 2023 di Berlino, Grunding ha presentato la lavatrice intelligente “AI-Sense” che vuole stravolgere l’esperienza di lavaggio dei capi d’abbigliamento per i consumatori.

Come suggerisce il nome, la lavatrice sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire una serie di funzioni intelligenti ed offrire ai consumatori programmi più semplici ed orientati alle loro esigenze: Delicato, Express, Eco ed Intenso.

Presente un sensore smart che rileva automaticamente il tipo di tessuto, la quantità di carico, il livello di sporco e di risciacquo, ma anche dei sensori che rilevano i dati per dosare automaticamente il detersivo e creare fasi di lavaggio più precise ed efficaci: in questo modo ottimizzano anche il consumo di acqua ed energia. Dopo aver selezionato il risultato di lavaggio desiderato, inoltre, i sensori smart di AI-Sense sono in grado di individuare automaticamente le impostazioni ottimali del programma, per offrire ai consumatori un approccio senza preoccupazioni ed un’esperienza d’uso nuova.

Grunding guarda anche all’ottimizzazione energetica ed infatti AI-Sense offre ai consumatori un risparmio superiore del 10% rispetto al limite della classe energetica A. Il 28% del peso della lavatrice inoltre è costituito da materiale riciclato, per ridurre il più possibile l’impatto ambientale.

Dopo il lancio di Samsung Food, l’app che utilizza l’AI per le ricette ed i piani alimentari, l’intelligenza artificiale entra ancora di più nelle nostre case.