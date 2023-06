In affitto la villa di Walt Disney a Hollywood: i prezzi sono da capogiro

Dopo aver visto la maxi-villa comprata da Beyoncé e Jay-Z nel cuore di Malibu, un'altra grande proprietà della California desta scalpore per il suo prezzo. La ex-residenza di Walt Disney a Los Angeles, infatti, è stata messa in affitto ad una cifra stratosferica.

L'edificio si trova nel quartiere Los Feliz di Los Angeles ed è stato l'abitazione principale di Walt Disney dal 1932 al 1950. L'immobile è stato realizzato dall'architetto Frank Crowhurst, ed è ispirato alle architetture delle ville e dei cottage francesi. Qui, Disney ha ideato e animato capolavori come Mary Poppins, Biancaneve e Winnie The Pooh.



Al momento, la villa non è di proprietà della famiglia Disney, ma è di Timur Bekmambetov, regista originario del Kazakistan meglio noto per "capolavori" del cinema come il remake di Ben-Hur del 2016 o La Leggenda del Cacciatore di Vampiri del 2012. Sembra che, negli anni, Bekmambetov si sia ispirato alla villa per alcune sceneggiature e graphic novel, sfortunatamente mai uscite in sala o in fumetteria.



Un vero peccato, perché la bellezza della villa la rende un piccolo paradiso nel cuore di Los Angeles. Stiamo d'altro canto parlando di una proprietà delle dimensioni di 2.000 metri quadrati, con quattro camere da letto e cinque bagni. Nella casa abbiamo anche un cinema, una piscina estera con tanto di zona pranzo e barbecue e un garage con posti per dieci automobili.



Benché la villa non abbia portato fortunata al suo attuale proprietario e alla sua carriera a Hollywood, Bekmambetov ha deciso di non vendere la casa di Walt Disney, ma di affittarla a canone fisso mensile. L'entità di quest'ultimo, però, ha lasciato atterriti i potenziali affittuari: parliamo infatti della bellezza di 40.000 Dollari al mese. Se volete dare un'occhiata alla villa (e, magari, pensare di affittarla per qualche tempo), la trovate sul sito web dell'agenzia americana Compass.