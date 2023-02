Aereo da incubo: i 10 imprevisti più comuni per chi vola

Dopo esserci occupati dei 10 imprevisti più comuni quando si viaggia, è arrivato il momento di vedere quali sono gli incubi ricorrenti di chi usa l’aereo - sempre grazie a uno studio di Passport Photo Online.

Il portale ha intervistato circa 1.000 persone scoprendo come il 59% del totale avesse sperimentato almeno una volta nella vita lo smarrimento o il furto del proprio bagaglio a mano. Per il 56% si è materializzato l’incubo di vedere il proprio volo cancellato, la stessa percentuale inoltre ha visto il proprio volo fare uno scalo non previsto, cosa che ha ovviamente ritardato di parecchio l’arrivo alla destinazione effettiva.

I disastri continuano con la perdita del volo: il 55% degli intervistati ha sperimentato almeno una volta questa evenienza, mentre il 52% ha visto i propri bagagli da stiva danneggiati in maniera importante. Il 50% del pubblico intervistato, dunque 1 persona su 2, ha avuto il proprio bagaglio da stiva smarrito o rubato, mentre al 49% è stato negato l’imbarco o l’arrivo a destinazione a causa di un errore nel certificato di vaccinazione contro il COVID-19, un test negativo o per un altro motivo legato al Coronavirus - con la pandemia che ha dunque inciso negativamente sull’esperienza di viaggio in aereo.

Ma come possiamo prevenire al meglio eventuali disastri in aeroporto? Ovviamente nessuna regola può evitare inconvenienti e imprevisti, il 61% del pubblico intervistato però consiglia di arrivare in aeroporto qualche ora prima del volo, per il 58% è meglio scrivere il proprio nome e la destinazione su una targhetta da apporre alla valigia. Per il 57% poi è essenziale dare un’occhiata alle previsioni meteo del luogo in cui si sta andando, mentre per il 56% è bene studiare tutti i requisiti da viaggio richiesti dal Paese di partenza e di arrivo, soprattutto in tempo di COVID.

Per il 55% è anche importante fare una fotocopia al passaporto, stampare tutte le ricevute di conferma, far dialogare hotel e compagnia aerea per avere tutte le ricevute a portata di mano. Per il 54% bisogna sempre controllare la tasca del sedile che abbiamo di fronte, mentre il 51% consiglia di stipulare un’assicurazione di viaggio. Infine per 1 viaggiatore su 2 è sempre meglio portare una seconda carta di credito.