Adidas x Prada, tradotto: c'è più gusto ad avere stile, anche al campetto

In attesa di scoprire come andrà a finire la "questione Kanye" con il possibile ritorno delle Adidas Yeezy, il brand a tre strisce ha trovato un modo decisamente particolare per catturare la nostra attenzione.

Sì, perché tutto potevamo aspettarci, tranne una partnership di lusso - stavolta è proprio il caso di dirlo - con il brand della Linea Rossa. La nuova collezione Adidas Footbal for Prada introduce proprio il nastro rosso della casa milanese su un sofisticato concentrato di tecnologie al servizio del calcio, con una speciale collaborazione che ha dato vita a delle splendide nuove Predator Accuracy, Copa Pure e X Crazyfast.

Chiaramente, una linea di questo tipo non poteva passare inosservata e infatti il roster di professionisti attirati dalle linee di queste nuove Adidas for Prada è più ricco che mai, tra cui la giovane promessa del Lione Catarina Macario e la "Joya" Dybala per le Copa Pure, Rafa Leao per le X Crazyfast e Pedri per le Predator Accuracy. La nuova collezione sarà disponibile sul sito ufficiale di Prada e in una selezione di negozi del brand, ma non è finita qui, poiché Prada ha anche annunciato l'arrivo della partnership con Adidas anche in digitale, in un completo esclusivo con maglia e pantaloncini pronto a sbarcare su Ultimate Team per FIFA 23.