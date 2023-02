Adidas presenta le Predator Accurancy: più potenza e precisione sui campi da calcio

Adidas ha presentato la new entry della linea Predator: le Predator Accurancy, le nuove scarpe da calcio progettate per offrire maggiore precisione e potenza agli attaccanti.

Le scarpe sono state create utilizzando la tecnologia High-Definition Grip sui lati mediali, a cui si aggiungono degli elementi in gomma sul collo del piede che garantiscono un maggiore controllo della palla. Il rivestimento è in microfibra e permette alla scarpa di adattarsi al piede del giocatore in maniera semplice ed efficace.



Come si può vedere dalle immagini, non è presente alcun tipo di laccio sulla linguetta: la tomaia in Primeknit garantisce un’elevata comodità durante le partite di calcio: si tratta di un aspetto importantissimo, che tutti i calciatori o aspiranti tali prendono in considerazione al momento dell'acquisto di una nuova scarpa. Nella descrizione evidenzia come “la tomaia è composta per almeno il 50% da un mix di materiali riciclati. Questo prodotto è solo una delle nostre azioni concrete per contrastare l’inquinamento causato dalla plastica”.



Non mancano gli elementi di design: ad esempio a spiccare è il colore rosa che avvolge tomaia, caviglia e tallone. Le iconiche tre strisce del logo Adidas sono rivestite di bianco.



Le scarpe da calcio Predator Accuracy.1 Low di Adidas possono essere acquistate sul sito ufficiale al prezzo di 250 Euro, dove sono disponibili diverse taglie.