Adidas presenta i nuovi palloni per la Champions League 2023/24: quante novità!

In vista dell’inizio delle nuove competizioni calcistiche continentali, Adidas ha svelato il nuovo pallone ufficiale che sarà utilizzato nel corso della Champions League 2023/24 e Women’s Champions League.

Come spiegato dallo stesso marchio tedesco, i due palloni celebrano gli inni dei rispettivi tornei ed incorporano alloro interno i testi in maniera semplice ma anche accattivante. Per la competizione maschile è stato scelto uno sfondo argento metalizzato dove trova spazio una singola lettera del testo “The Champions”, cantato da milioni di spettatori negli stadi prima delle partite, in ciascuna delle dodici stelle.

Per quanto riguarda la competizione femminile, invece, il design incorpora il testo della canzone in due degli pannelli a stella, che vanno a creare un unico motivo di testo circolare in arancione. Anche la scelta dei colori non è casuale: il blu ed il viola si collegano alla regalità e sono presenti in entrambe le versioni per celebrare e sottolineare il prestigio dei tornei che sono i più importanti del mondo e vedono coinvolti i calciatori più forti del globo.

Insomma, la competizione che prenderà il via nelle prossime settimane si arricchirà con un elemento sicuramente interessante. Ricordiamo che in Italia la Champions League sarà trasmessa da Sky fino al 2026/27. La pay tv ha rinnovato i diritti proprio di recente.