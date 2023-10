Adidas e Marvel celebrano il lancio di Spider-Man 2 con un paio di scarpe da calcio

Per celebrare l’imminente lancio di Spider-Man 2 su Playstation 5, Adidas e Marvel hanno annunciato il lancio di un nuovo paio di scarpe da calcio, vale a dire una rivisitazione delle Ultra 4D.

Le scarpe, che saranno disponibili dal 20 Ottobre 2023 solo negli USA mentre non è chiaro se approderanno anche sul mercato internazionale, sono ispirate alla tuta Symbiote di Peter Parker e sono caratterizzate dall’iconica combinazione di rosso e blu, che da sempre contraddistingue il supereroe dell’universo Marvel. Sulle tomaie sono presenti i loghi dell’amichevole Spider-Man di quartiere, mentre le suole sono stampate in 3D.



Le scarpe non sono l’unico prodotto della collezione ispirata a Spider-Man: Adidas e Marvel hanno infatti creato anche felpe, collant a compressione ed altri articoli sia per il calcio che per altri sport.



La collezione, nota come “Peter Parker Advanced Sluit” sarà disponibile sull’applicazione ufficiale di Adidas, online, in negozio ed in alcuni negozi selezionati negli USA dal prossimo 20 Ottobre. Sony ha inviato ad alcuni utenti selezionati iscritti al PlayStation Plus una mail con i dettagli su come registrarsi per acquistare un paio di scarpe della collezione in anticipo. Nessuna informazione sul possibile arrivo anche Oltreoceano, ed ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare ulteriori dettagli.