Adidas lancia i nuovi occhiali tecnici SP0063: stile e massima aerodinamicità

Quando si parla di occhiali tecnici, Adidas è un marchio sempre in prima linea in quanto a prestazioni - e ce lo ricorda ancora una volta con il nuovo occhiale SP0063 della collezione Adidas Sport Eyewear.

Parliamo di un occhiale che si fa notare per via di una mascherina ultra-light dal design geometrico, dotata di un sistema innovativo di aerazione per sfruttare l'effetto Venturi. Tra la lente e la montatura abbiamo anche dei fori di ventilazione, mentre il frontale e le aste sono stati concepiti per accrescere l'aerodinamicità. Possiamo dunque affermare senza timore d'iperbole che lo stile ha incontrato le alte prestazioni.

Il design degli occhiali SP0063 è caratterizzato da ben 9 prese d'aria sul cigliare ed è così che riesce a incanalare il flusso dell'aria per garantire una grande visibilità durante qualsiasi attività. La lente Toric infine presenta una curvatura speciale che amplia il campo visivo e migliora la sensibilità ottica, con i raggi UV che hanno meno punti di superficie in cui passare.

Per i più esperti, vi diciamo anche che il calibro è 132, la base 7, l'asta 135 e il peso 30. Grip e affidabilità estrema sono le caratteristiche base di questo occhiale, un accessorio tecnico perfetto per qualsiasi tipo di atleta. La nuova collezione Adidas Sport Eyewear si potrà trovare su adidaseyewear.com e presso ottici selezionati.