Adidas, un kit in edizione limitata per festeggiare i 125 anni della FIGC

Adidas ha presentato oggi un kit davvero speciale per gli appassionati di calcio e fan della Nazionale Italiana campione d’Europa in carica. Per celebrare i 125 anni della Federazione Italiana Gioco Calcio, da domani 14 Giugno sarà disponibile un oggetto destinato a diventare da collezione.

La divisa è ispirata a quella indossata dalla Nazionale all’esordio del 1910, nella partita vinta per 6-2 contro la Francia all’Arena Civica di Milano. Il look, come si può vedere dalla gallery, è molto retrò ed è dominato da un bianco con dettagli oro. Sul petto è presente lo scudetto delle Nazionali Italiane di Calcio, affiancato da una corona d’alloro dorata ed il dettaglio del 125 anniversario della FIGC. Il giricollo è bianco e contornato dalle iconiche strisce Adidas che scorrono sulle spalle.



Anche i pantaloncini sono bianchi con dettagli dorati: le tre strisce scendono ovviamente lungo i fianchi e sulla coscia destra trova spazio lo scudetto in edizione celebrativa. I calzettoni sono neri con richiami oro.



Il kit sarà indossato dalla Nazionale in occasione delle Finali della UEFA Nations League 2023 in programma nei Paesi Bassi, e sarà acquistabile da domani 14 GIugno 2023 sul sito web Adidas, negli Adidas Store e sull’app Adidas.



A disposizione ci saranno solo 2023 esemplari, ed anche la confezione sarà celebrativa: all’interno ci sarà anche una cartolina che ritrae la Nazionale Italiana nel 1910, prima dello storico debutto e 12 anni dopo la fondazione della FIGC.