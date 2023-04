Le adidas Crazy 1 Lakers Away di Kobe Bryant saranno presto disponibili

Dopo il lancio del modello “Lakers Home” della linea adidas Crazy 1, il marchio d’abbigliamento ha annunciato il lancio delle “Lakers Away”, caratterizzate da un mix di colori più scuri: Core Black, Collegiate Purple e Bold Gold.

La tomaia, come si può vedere dalle immagini presenti in calce, privilegia il nero e viola, condito da tre strisce a contrasto che richiamano il logo Adidas.



La tonalità viola è presente anche nella fodera, così come negli occhielli e sul tallone, mentre nella suola sono presenti degli inserti gialli richiamati anche sulla punta, la parte mediana ed il tallone.



Le scarpe in questione sono state indossate dal defunto Kobe Bryant durante il campionato NBA del 2002, e saranno disponibili nuovamente dal 1 Maggio presso alcuni rivenditori selezionati e sul sito adidas al prezzo di 150 Dollari, ma dal momento che si tratta di un oggetto da collezione che i numerosi fan della compianta star dei Lakers non si lasceranno sfuggire, è facile prevedere un sold out immediato con relativa rivendita su piattaforme secondarie come StockX a prezzi molto più elevati.



Il prezzo però è significativamente più basso rispetto alle esclusive sneakers Nike x Tiffany che sono immediatamente andate a ruba per poi finire su StockX a costi molto più elevati rispetto a quelli di listino.